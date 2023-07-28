تعيين الجنرال عبد الرحمن تشياني رئيساً للمجلس الانتقالي في النيجر

أعلن اللواء عبد الرحمن تشياني، اليوم الجمعة، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، أنه سيترأس المجلس العسكري الانتقالي الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

يأتي ذلك، عقب يومين من إعلان عسكريين من الحرس الرئاسي في النيجر، في بيان عبر التلفزيون، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، وتعليق عمل جميع المؤسسات، مؤكدين للمجتمع الدولي التزامهم بسلامة الرئيس بازوم المعنوية والجسدية وفقا لقوانين حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أكدت الرئاسة النيجرية أن عناصر من الحرس الرئاسي نظمت تمردا ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة.

وكان رئيس النيجر أكد أن شعب البلاد سيحافظ على المكاسب الديمقراطية التي جناها بصعوبة، وذلك في أول تصريح علني له بعد تمرد عسكريين ضده.

بدورها، أكدت الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة أن بازوم بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن بازوم تم انتخابه رئيسا عام 2021 ويعتبر حليفا وثيقا لفرنسا والغرب.