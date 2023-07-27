دول حوض المتوسط تشهد حرائق عنيفة    

تواجه دول عدة في حوض المتوسط بسبب موجات الحر، حرائق عنيفة خلال الصيف، وهي ظاهرة تتزايد سنة بعد سنة تحت تأثير التغير المناخي.

هذا الصيف أيضاً اندلعت حرائق حصدت أرواحاً، كما حصل في الجزائر، حيث قتل 34 شخصاً على الأقل منذ الأحد.

وتوفي ثلاث أشخاص بسبب الحرائق، قتل طياران إثر تحطم طائرتهما أثناء إخماد الحرائق، وعثر على رجل متفحماً، الثلاثاء، في اليونان التي تشهد حرائق عنيفة بسبب درجات الحرارة المرتفعة جداً منذ 10 أيام. وتحطمت قاذفة المياه في واد فيما كانت تحاول إخماد حريق غابة في جنوب جزيرة إيفيا. كان مئات رجال الإطفاء وأربع طائرات على الأقل يكافحون النيران في هذه الجزيرة القريبة من أثينا.

وفي حين أن صور الغابات والأشجار المتفحمة صدمت كل اليونان، حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من أن مكافحة الحرائق لاتزال «صعبة».

وتم تسجيل ثلاثة قتلى في صقلية، حيث تعرض جنوب إيطاليا لموجة حر مع حرارة وصلت إلى 47.6 درجة مئوية سُجلت الإثنين في كاتانيا في صقلية. وعُثر على جثتي مسنين متفحمتين في منزل التهمته النيران، فيما توفيت امرأة تبلغ من العمر 88 عاماً قرب باليرمو، كما أفادت وسائل الإعلام مساء الثلاثاء.

من جانب آخر، كافح رجال الإطفاء في صقلية، ليل الإثنين الثلاثاء، حرائق عدة، امتد أحدها إلى موقع قريب من مطار باليرمو الذي أغلق لساعات عدة صباحاً.

وشهدت فرنسا حريق عنيف في كورسيكا- كافح رجال الإطفاء، ليل الثلاثاء الأربعاء، حريقاً عنيفاً، أشعلته رياح تهدد قرى في كورسيكا العليا، وهي دائرة فرنسية تقع في جزيرة كورسيكا (جنوب).

وقال رجال الإطفاء إن الحرائق كانت قريبة من ثلاث قرى أخرى، خصوصاً من منطقتين فيهما «العديد من النقاط الحساسة والمساكن والمواقع الدينية».

أتت النيران على نحو 130 هكتاراً من النباتات بحسب آخر حصيلة.