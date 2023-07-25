وسط أنباء عن علاقته بصحافية.. عزل وزير الخارجية الصيني من منصبه

أعلن البرلمان الصيني عزل وزير الخارجية، تشين غانغ، وتعيين رئيس مكتب مفوضية الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، خلفاً له.

وكان تشين غانغ قد شغل منصب وزير الخارجية منذ ديسمبر 2022، إلا أنه لم يظهر علنا خلال الشهر الماضي، ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على مكانه أو حالته الصحية.

وسربت وسائل إعلام غربية أنباء عن علاقة مزعومة للوزير خارج إطار العلاقة الزوجية، مع صحافية من إحدى القنوات التلفزيونية الصينية.