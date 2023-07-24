في الذكرى الـ 20 لمقتلهم.. رغد صدام حسين تستذكر شقيقيها والحفيد مصطفى

استذكرت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، شقيقيها عدي وقصي ونجل الأخير مصطفى، في الذكرى الـ20 لمقتلهم.

ونشرت رغد صدام حسين على حسابها في "إكس" (تويتر سابقاً)، صورا لشقيقيها معلقة عليها بالقول: "أبطال لم يسلموا الوطن للمحتل على طبق من نحاس، وقاتلوا حتى الشهادة".

وأضافت: "رحم الله عدي وقصي ومصطفى ابن قصي، وكل شهداء العراق الأبطال، الذين قدموا أرواحهم فداء لبلدنا وشعبنا العزيز".

ويذكر أن القوات الأميركية شنت في 23 يوليو 2003، عملية عسكرية فرضت خلالها حصارا على منزل في الموصل، تحصن داخله نجلا الرئيس الراحل صدام حسين، قصي وعدي وحفيده مصطفى. وبعد معركة دامت لساعات وشارك فيها مئات الجنود الأميركيين، قتل عدي وقصي ومصطفى، فيما عثرت القوات الأميركية على جثة رابعة تعود لحارسهم.