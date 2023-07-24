حرائق الغابات في اليونان تجبر السياح على الفرار والعودة لبلادهم

استمرت حرائق غابات في أنحاء اليونان اليوم الاثنين مما أجبر السلطات على إجلاء الناس من شاطئ في جزيرة كورفو بينما احتشد السياح في مطار في رودس بعد فرار الآلاف من الفنادق والمنتجعات في مطلع الأسبوع.

وأجبرت الحرائق المشتعلة منذ يوم الأربعاء في رودس السلطات على إجلاء 19 ألف شخص في مطلع الأسبوع حيث وصلت النيران‭‭ ‬‬المستعرة إلى منتجعات ساحلية على الساحل الجنوبي الشرقي للجزيرة.

تعد رودس وكورفو من بين أفضل الوجهات في اليونان للسائحين من بريطانيا وألمانيا.

وقال نائب رئيس بلدية رودس كونستانتينوس تاراسلياس لشبكة (إي.آر.تي) الحكومية "نحن في اليوم السابع من الحريق ولم يتم السيطرة عليه".

وقضى السائحون الليل على أرضية المطار، في انتظار رحلات العودة إلى بلادهم.

ألغت شركات تنظيم الرحلات السياحية الرحلات المتجهة إلى رودس.

وقالت شركة الطيران البريطانية إيزي جيت أمس الأحد إنها قررت تسيير رحلتين اليوم الاثنين من رودس إلى مطار جاتويك بلندن بالإضافة إلى الرحلات التسع التي تعمل بالفعل بين الجزيرة وجاتويك.

وقالت الشركة إنها ستضيف رحلة عودة أخرى غدا الثلاثاء.

وقالت شركة رايان إير أمس الأحد إن رحلاتها من وإلى رودس تعمل كالمعتاد. وقال المدير المالي للشركة نيل سورهان إن الشركة تراقب الوضع اليوم الاثنين.

وقال "لدينا الكثير من العملاء الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم. ولن نتخلى عنهم لذا سنعود مرة أخرى".

وجرت عمليات إجلاء عن طريق البحر في كورفو حيث تم إجلاء 59 شخصا من أحد الشواطئ أمس الأحد. وأظهرت لقطات مصورة من الجزيرة ارتفاع النيران إلى عنان السماء في منطقة جبلية.

وكثيرا ما تتعرض اليونان لحرائق غابات خلال أشهر الصيف، لكن تغير المناخ أدى إلى مزيد من موجات الحر الشديدة في جنوب أوروبا.

وتجاوزت درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي 40 درجة مئوية في أجزاء كثيرة من البلاد ومن المتوقع أن تستمر في الأيام المقبلة.