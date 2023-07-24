إجلاء الآلاف بسبب حريق غابات في اليونان.. وأمطار غزيرة في الصين وأفغانستان

لجأ آلاف السياح والسكان على جزيرة رودس اليونانية، إلى المدارس والملاعب المغلقة، أمس، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية، في ظل استمرار حرائق الغابات على الجزيرة لليوم السادس، وأجرت السلطات أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق، حيث أرغم الحريق نحو 30 ألف شخص على مغادرة منازلهم وفنادقهم في شرق الجزيرة الواقعة في أرخبيل دوديكانيسا في وسط الموسم السياحي، بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق من جديد بطول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة الشهيرة بشواطئها وآثارها القديمة.

وسارع كثيرون إلى مغادرة فنادقهم، عندما وصلت ألسنة اللهب إلى قرى كيوتاري وجينادي وبيفكي وليندوس ولاردوس وكالاتوس القريبة من البحر. واحتشد أفراد في مجموعات كبيرة في الشوارع تحت السماء المملوءة بالدخان، ويكسوها اللون الأحمر بانتظار نقلهم لمناطق آمنة.

وقال نائب رئيس بلدية رودس، فاناسيس فيرينيس: «هناك 4000 إلى 5000 شخص يقيمون لدينا حالياً في مبانٍ مختلفة»، فيما قال مسؤول حكومي لـ«رويترز» إن 19 ألف شخص نقلوا من منازلهم وفنادقهم، وحذرت الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات أخرى، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية، وقد تستمر موجات الحرارة التي يشهدها جنوب أوروبا، وكثير من مناطق العالم حتى أغسطس المقبل.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة الفيضانات المفاجئة في أفغانستان جراء الأمطار الغزيرة إلى 31 قتيلاً، بينهم 26 قضوا في وسط البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات أمس، وألحقت الفيضانات أضراراً جسيمة بالممتلكات والأراضي الزراعية.

وأفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية بشمال كردستان العراق، باحتراق قرابة 3000 دونم من الأشجار الطبيعية في بلدة «نالپاريز» التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية إخماد الحريق استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في الصين أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، فيما اعتبر اثنان في عداد المفقودين، بعدما تسببت أمطار غزيرة في فيضان نهر على ضفتيه في قرية قرب مدينة هانغتشو بشرق البلاد، وأضافت أن مياه الفيضان اجتاحت المنازل، وجرفت أيضاً سكاناً ومتعلقاتهم.

وأظهرت صور نشرتها صحيفة «بكين يوث ديلي» اليومية مياه محملة بالطين، وهي تتدفق في شوارع قرية دايوان وتدخل للمنازل وتقلب السيارات.

وذكر تلفزيون الصين المركزي أن ما يصل إلى 5600 شخص أجلتهم السلطات في إقليم لياونينغ، إثر هطول أمطار غزيرة على مدن عدة، وهناك توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على أغلب أنحاء البلاد.

وفي كوريا الجنوبية قالت الوكالة المركزية لتدابير الكوارث والسلامة، إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية ورعد وبرق في المناطق الوسطى وإقليم غولا، في الوقت الذي تم فيه إصدار تحذير خاص من الأمطار الغزيرة في سيؤول والمدن المجاورة وإقليم كانغوون وبعض الأجزاء من إقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.