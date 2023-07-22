كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز في البحر الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عدداً من صواريخ كروز باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، وما زالت تلتزم الصمت بشأن الجندي الأميركي الذي فرّ الثلاثاء من الجنوب ودخل أراضيها.

وجرت عمليات إطلاق الصواريخ بعد ثلاثة أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين في بحر اليابان وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة.

وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن "الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تُقيّم عملية الإطلاق وتراقب في الوقت نفسه مؤشرات لأي أنشطة إضافية".