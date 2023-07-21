وزارة الخارجية السعودية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة

استدعت وزارة الخارجية السعودية اليوم الجمعة، القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة وتسليمه مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة المملكة للسلطات السويدية باتخاذ كافة الإجراءات الفورية واللازمة لوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف التعاليم الدينية كافة، والقوانين والأعراف الدولية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وأكدت الوزارة، رفض المملكة القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.