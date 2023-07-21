بلومبرغ: مصر تجري محادثات مع الإمارات لمساعدتها بشراء القمح

أكد وزير التموين المصري علي المصيلحي أثناء حديثه لوكالة "بلومبرغ" أن حكومة بلاده انتقدت خروج روسيا من مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدا أنها ستواصل استيراد القمح الأوكراني حتى بعد انهيار الاتفاق الذي دعمته الأمم المتحدة هذا الأسبوع.

وقال مصيلحي "لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب"، وحثّ موسكو على إعادة النظر في موقفها.

وأوضح المصيلحي أن مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، تخطط لمواصلة استيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا. كما تُجرِي الحكومة محادثات مع الإمارات للحصول على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمساعدتها على شراء القمح.

وأضاف وزير التموين المصري أن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. ولم يذكر متى يُحتمل إتمام الصفقة.

يذكر أن الاقتصاد المصري تَعرَّض لأزمة بسبب ارتفاع أسعار الحبوب منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.