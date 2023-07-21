الرئيس الصيني يلتقي كيسنجر واصفاً إياه بـ«الصديق القديم»

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، في بكين وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، واصفاً إياه بـ«الصديق القديم».

ودعا كيسنجر إلى تقارب بين واشنطن وبكين اللتين تبقيان على خلاف بسبب مواضيع عدة، بدءاً من حقوق الإنسان وصولاً إلى التجارة والأمن القومي.

وقال الرئيس الصيني لكيسنجر، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية، إن «الشعب الصيني يثمّن الصداقة ولن ننسى أبداً صديقنا القديم وإسهاماتك التاريخية في تشجيع تطور العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، وتشجيع الصداقة بين الشعبين الصيني والأميركي».

وأضاف: «هذا الأمر لم يفد فقط البلدين وإنما غيّر العالم أيضاً».

وقال شي أيضاً إن «الصين والولايات المتحدة على مفترق طرق مرة أخرى، ويجب على الطرفين مرة جديدة، القيام بخيار».