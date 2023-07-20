"وسام زايد" أعلى وسام تمنحه الإمارات

يعد "وسام زايد" الذي منحه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أمس لرجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات التي اختتمت اليوم أعلى وسام تمنحه دولة الإمارات العربية المتحدة لقادة الدول وملوكها ورؤسائها، وذلك تقديراً للجهود التي بذلوها لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وبلدانهم على المستويات كافة.

و"وسام زايد" الذي يمنح بأمر من صاحب السمو رئيس الدولة مصمم على شكل عقد تتوسطه قلادة مزينة باسم "زايد" مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة.

والوسام مشغول من الذهب الخالص ومرصع بالأحجار الكريمة ويتكون من حلقة محفورة بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة تقابلها حلقة محفورة بالشعار الرسمي للدولة و14 حلقة محفورة بأهم المعالم التاريخية بالدولة.

ويحمل الوسام اسم شخصية إنسانية عالمية خالدة هو المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي يحظى باحترام شعوب العالم ومحبتها لما تركه من إرث قيمي رسخ جسور الصداقة والتعاون والسلام مع مختلف الدول.

وحازت الوسام عددا من الدول الشقيقة والصديقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ودولة إريتريا وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وغيرها من الدول.