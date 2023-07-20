مقتل جنديين سوريين في ضربة صاروخية إسرائيلية

قالت الوكالة العربية السورية للأنباء، على موقعها باللغة الإنجليزية، نقلاً عن مصدر عسكري، أمس، إن هجوماً صاروخياً إسرائيلياً قرب العاصمة دمشق، أسفر عن مقتل جنديين سوريين و«وقوع بعض الخسائر المادية».

وقال المصدر للوكالة «نفذت إسرائيل عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ إسرائيل، وأسقطت معظمها».

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، أن ثلاثة قتلوا.