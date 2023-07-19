مخاوف من تفشي وباء عالمي جديد بعد نفوق قطط في بولندا بإنفلونزا الطيور

دعت منظمة الصحة العالمية إلى توخي الحذر في أعقاب التقارير التي أفادت بنفوق 30 قطة في بولندا بشكل من الإنفلونزا التي عادة ما تصيب الطيور.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن 29 حالة مؤكدة من العدوى بفيروس انفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" بين القطط في مناطق مختلفة من بولندا.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع الدول إلى العمل من أجل ضمان اكتشاف أي حالات بشرية محتملة بشكل مبكر.

وقالت رئيسة برنامج الإنفلونزا التابع لمنظمة الصحة العالمية وين تشينج تشانج، في جنيف اليوم الأربعاء إن تفشي المرض يعد تحذيراً جديداً من أن فيروس انفلونزا الطيور يمكن أن يتسبب في تفشي وباء عالمي جديد.

ودعت المنظمة إلى تطوير لقاحات على نحو سريع وتوفيرها حال تفشي المرض بين البشر.