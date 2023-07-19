رئيسة سلوفاكيا تقبل وزير الداخلية بعد خلاف مع قائد الشرطة حول مقتل امرأة

أقالت الحكومة السلوفاكية وزير الداخلية إيفان سيمكو، اليوم الأربعاء، بعد شهرين فقط من تعيينه، وذلك بسبب خلاف مع قائد الشرطة.

وقد أقالت رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا الوزير سيمكو بناء على طلب من رئيس الوزراء لودوفيت اودور، ومنحت اودرو تفويضا لقيادة وزارة الداخلية مع دوره كرئيس للحكومة.

وكانت الرئيسة تشابوتوفا عينت حكومة اودرو في 15 مايو، ويعد سيمكو أول وزير تتم إقالته.

وتأتي إقالة سيمكو بعد جدال مع قائد الشرطة في أعقاب مقتل امرأة.

واتهم سيمكو الشرطة بالفشل في إبداء الاهتمام الكافي بالتقارير والتحذيرات من عائلة المرأة قبل مقتلها.

وقال أيضا على موقع فيسبوك إن الساسة يجب أن يشرفوا على عمل الشرطة في دولة دستورية، إلا أن قائد الشرطة فسر هذه التصريحات على أنها محاولة للسيطرة على الشرطة.