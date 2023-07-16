قتلى ومفقودون وإجلاء أكثر من 4000 بسبب انهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

قُتل 24 شخصاً، وفُقد 10 آخرون جراء هطول أمطار غزيرة في مناطق عدة من كوريا الجنوبية، وانهيارات أرضية، فيما طُلب من آلاف السكان ترك منازلهم مع فيضان أحد السدود.

وقالت الحكومة أمس، إن الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية على مدى أيام، خلفت 24 قتيلاً على الأقل و14 مفقوداً في انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في تقرير، إنه تم الإبلاغ عن الوفيات، أمس، وجميعها في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية.

وأفاد تقرير سابق للوزارة صباح أمس، بأن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 14 شخصاً منذ يوم الثلاثاء، وإصابة 13 آخرين منذ يوم الخميس. وبدأت المياه تتدفق من سد غويسان جراء الأمطار الغزيرة لتغمر القرى المنخفضة القريبة.

وتعرضت كوريا الجنوبية لهطول أمطار غزيرة منذ 9 يوليو. وذكر تقرير الوزارة أن هطول الأمطار أجبر نحو 4760 شخصاً على الإخلاء وترك آلاف المنازل من دون كهرباء في الأيام السبعة الماضية.

وقالت الوزارة أيضاً، إنه تم إلغاء 20 رحلة جوية، وتم تعليق خدمة القطارات المنتظمة في البلاد، وبعض قطاراتها السريعة. وأضافت أن 140 طريقاً مازالت مغلقة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، إن بعض أجزاء البلاد ستستمر في تلقي أمطار غزيرة حتى اليوم الأحد. وطلب الرئيس يون سوك يول، الذي يزور أوكرانيا، من رئيس الوزراء هان دوك سو تعبئة جميع الموارد المتاحة للاستجابة للكارثة، وفقاً لمكتب يون.