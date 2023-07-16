جهاز الأمن الروسي يحبط محاولة لاغتيال رئيسة تحرير «روسيا اليوم»

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، أمس، أنها أحبطت «محاولة مجموعة من النازيين الجدد» تنفيذ اغتيال رئيسة تحرير شبكة «آر تي» التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، والصحافية البارزة كسينيا سوبتشاك. وقالت الهيئة في بيان: «أحبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة «روسيا اليوم» التلفزيونية ووكالة (روسا سيغودنيا) للأنباء. وبحسب المعلومات المتوافرة، كانت تجري تحضيرات لاغتيال الصحافية كسينيا سوبتشاك أيضاً، بحسب ما أوردته قناة «آر تي عربية» الروسية على موقعها الإلكتروني. وأوضح البيان أن رجال الأمن احتجزوا، يوم 14 يوليو في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة «فقرة-88» النازيين الجدد، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحافيتين. وأضاف البيان: «أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني، مقابل مكافأة قدرها 1.5 مليون روبل عن كل عملية قتل». وجرت مصادرة بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزاً نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات تثبت نواياهم الإجرامية.