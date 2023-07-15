منظمة أممية: 289 طفلاً مهاجراً توفوا خلال عبورهم البحر المتوسط هذا العام

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن 289 طفلًا توفوا في النصف الأول من العام 2023 خلال محاولة عبورهم البحر المتوسط باتجاه أوروبا، وهذا الرقم يوازي ضعف الرقم المسجّل في النصف الأول من العام 2022، ودعت المنظمة إلى توسيع المسارات الآمنة والقانونية والميسّرة للأطفال للحصول على الحماية في أوروبا.

ورجّحت مديرة قسم الهجرة والنزوح في "يونيسف" فيرينا كناوس أن تكون الأعداد الفعلية للوفيات أعلى، إذ إن العديد من حطام السفن في وسط البحر الأبيض المتوسط لا يُعثر فيه على ناجين أو لا يُسجّلون.

وأضافت أن "عدد الأطفال الذين توفوا أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط للوصول إلى أوروبا تضاعف في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

