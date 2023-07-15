أمطار غزيرة وانهيارات أرضية وفيضانات في كوريا الجنوبية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن الأمطار الغزيرة التي ضربت كوريا الجنوبية على مدى أيام خلفت 22 قتيلاً على الأقل و14 مفقوداً في انهيارات أرضية وفيضانات وحوادث أخرى.

وقالت وزارة الداخلية والسلامة في تقرير إنه تم الإبلاغ عن الوفيات الـ 22 يومي الجمعة والسبت، وجميعها في المناطق الوسطى والجنوبية الشرقية.

وأفاد تقرير سابق للوزارة صباح السبت أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دفنت منازلهم، كما لقي اثنان آخران حتفهما في حوادث متعلقة بانهيارات أرضية. لكن تقرير الوزارة الأخير لم يوضح سبب الوفيات للقتلى الإضافيين.

وقال التقرير إن الأمطار الغزيرة تسببت في فقدان 14 شخصاً منذ يوم الثلاثاء، وإصابة 13 آخرين منذ يوم الخميس.

وتعرضت كوريا الجنوبية لهطول أمطار غزيرة منذ 9 يوليو الجاري، وذكر تقرير الوزارة أن هطول الأمطار أجبر حوالي 4760 شخصاً على الإخلاء، وتُرك آلاف المنازل بدون كهرباء في الأيام السبعة الماضية، وقالت إن أكثر من 2000 شخص ما زالوا في ملاجئ مؤقتة حتى ظهر يوم السبت.