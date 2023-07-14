وزير خارجية أوكرانيا يرى أن بلاده "من الناحية النفسية" عضو بالناتو

عبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا عن رضاه بنتائج قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الأخيرة في فيلنيوس بليتوانيا، وقال إن بلاده بالفعل عضو في الحلف الدفاعي "من الناحية النفسية".

وقال كبير الدبلوماسيين في كييف، في مقابلة مع التليفزيون الأوكراني اليوم الجمعة: "لقد تغلبنا على الحاجز النفسي، وأرى أن أوكرانيا تُعتبر عضوا في الناتو بالشروط الحقيقية".

وذكر كوليبا أنه للأسف لم يتم تحقيق "نقلة نوعية". وأضاف: "لكن هذه النقلة النوعية (لعضوية الناتو) ستأتي حتما، وستكون أقرب كثيرا مما تبدو لنا الآن".

وأوضح أن الجميع أكد لكييف خلف الأبواب الموصدة أن العضوية في التحالف قادمة، لكن المسائل المتبقية فقط كانت عن موعد وسرعة إتمام ذلك.

وأضاف كوليبا أنه كانت هناك مناقشات مع شركاء بشأن صياغة "ميثاق أمني" معلن من الدول الغربية إلى أن يكون بالإمكان تحقيق العضوية بالناتو.