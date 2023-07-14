بايدن يتوقع اغتيال قائد "فاغنر" بهذه الطريقة.. لو كنت مكانه لتوخيت الحذر

قال الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس إن على رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين توخّي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرّد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلّحة.

وقال بايدن في مؤتمر صحافي في هلسنكي "وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر ممّا آكل".

من جهته قال الكرملين اليوم الجمعة إن وضع مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بحاجة إلى "دراسة"، بعد يوم من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المجموعة لا تستند لأساس قانوني.

وقال بوتين لمراسل صحيفة كوميرسانت الخميس إن فاغنر، "لا وجود لها" بالمعنى القانوني لأنه لا يوجد قانون في روسيا يتعلق بالشركات العسكرية الخاصة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إن وضع شركات مثل فاغنر "معقد إلى حد ما" ويحتاج إلى دراسة.

وردا على سؤال عما إذا كان من المحتمل سن تشريع جديد بشأن وضع الشركات العسكرية الخاصة، قال بيسكوف "هذا السؤال سيكون قيد الدراسة على أي حال".

وكان رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن عن عودة قائد فاغنر يفغيني بريغوجين، إلى سان بطرسبرغ الروسية، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن مستقبل المجموعة خلال الفترة المقبلة، بعد أيام من التمرد الذي قاده ضد الكرملين، في تحدٍ استثنائي لحكم الرئيس فلاديمير بوتين.