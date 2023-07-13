غالانت: تم إحباط 50 هجوماً إيرانياً ضد إسرائيليين ويهود

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، إنه تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل ويهود في أنحاء العالم خلال العام الأخير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غالانت في العاصمة الأذربيجانية باكو التي يجري زيارة إليها، وفق هيئة البث الرسمية (كان).

وقال غالانت: "أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الأخير، وصل معظمها بالفعل إلى مستوى عالٍ من النضج، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة".

ومضى وزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: "بفضل نظامنا الأمني​، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل فهمنا أن إيران تشكل تهديدًا عالميًا - أفشلنا هذه المحاولات وأنقذنا الأرواح".

وأضاف غالانت: "في جنين رصدنا ارتفاعا في جودة ونطاق الأسلحة، نتيجة تمويل إيران ونشر الخبرة وأساليب القتال، من أجل التدخل في قدرة إسرائيل على السيطرة على المنطقة. الآن، لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام بما هو متوقع منها، ولكن أينما كان علينا التحرك فلن نتردد".