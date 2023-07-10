باكستان:7 قتلى و 10 جرحى في انفجار اسطوانة غاز بفندق بإقليم البنجاب

قال مسؤولون باكستانيون إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بينما أصيب 10 آخرون في انهيار فندق خاص يتألف من ثلاثة طوابق في مدينة جيلوم بإقليم البنجاب جراء انفجار أسطوانة غاز.

وقال مسئول الطوارئ رانا محمد سعيد، لموقع "داون" الإخباري، إن عدد القتلى وصل إلى سبعة بعد انتشال جثة أخرى بنهاية عمليات الإنقاذ بينما يخضع 10 جرحى للعلاج.

وأضاف سعيد "الجثة [السابعة] تعود لشخص يدعى قيصر يمتلك متجرا لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز".

وقال مسؤول الشرطة بمنطقة جيلوم ناصر محمود باجوا، لموقع "داون"، إن انفجار أمس الأحد لم يقع في المبنى ولكن في متجر أسطوانات الغاز الذي يقع في الطابق السفلي للمبنى.