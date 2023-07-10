روسيا تنتقد تعهد الولايات المتحدة بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا

انتقدت وزارة الخارجية الروسية «بشدة» تعهد الولايات المتحدة الأميركية بإرسال ذخيرة عنقودية إلى أوكرانيا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن «القرار الأميركي يكشف عن المسار العدواني المناهض لروسيا من قبل الولايات المتحدة، والرامي إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا لأقصى حد ممكن». وأوضحت أن الذخيرة العنقودية من المؤكد أنها ستقتل المزيد من المدنيين.

وأضافت المتحدثة أن إعلان الولايات المتحدة أنها ستزود أوكرانيا بالأسلحة المثيرة للجدل، يعد إشارة على اليأس من جانب الولايات المتحدة، كما يظهر الإعلان أن الهجوم الأوكراني المضاد يفشل، ورفضت تعهد كييف بعدم استخدام الذخيرة العنقودية إلا ضد الأهداف العسكرية، معتبرة أن «هذا التعهد لا قيمة له».

وتابعت أن واشنطن من خلال إمدادها أوكرانيا بالذخيرة العنقودية، تصبح شريكة في زرع الألغام، وبذلك تشترك بالكامل في المسؤولية عن الانفجارات، بما في ذلك ما يلحق الأطفال الروس والأوكرانيين، وذلك في توضيح لماهية الذخائر العنقودية التي تكون عبارة عن صواريخ وقنابل تنفجر في الهواء فوق الهدف، وتطلق العديد من الذخائر الصغيرة، وغالباً ما تصبح نسبة كبيرة من الذخائر التي لم تنفجر بمثابة ألغام تشكل خطراً قاتلاً لسنوات.

ميدانياً، أعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم، إسقاط صاروخ كروز، وعلقت لفترة وجيزة حركة المرور على جسر كيرتش.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم المعيّن من قبل موسكو، سيرغي أكسيونوف، إن اعتراض الدفاعات الجوية الروسية للصاروخ لم يسفر عن أي أضرار أو إصابات.

وفي منطقة روستوف الروسية القريبة، أفادت السلطات أيضاً بإسقاط صاروخ أوكراني، موضحة أن حطامه ألحق أضراراً بأسطح عدة مبانٍ.