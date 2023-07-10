روسيا تدعو «الناتو» لبحث وضع محطة زابوريجيا النووية

دعت وزارة الخارجية الروسية، زعماء حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى بحث وضع محطة زابوريجيا النووية خلال قمتهم المزمعة هذا الأسبوع، واتهمت الوزارة أوكرانيا بإلحاق ضرر ممنهج بالمحطة، وقالت إنه ينبغي أن يكون هناك اهتمام رئيس من قمة حلف الأطلسي بهذا الأمر.

وأضافت الوزارة: «على كل حال ستكون الأغلبية العظمى من دول الحلف في منطقة التأثير المباشر إذا وقعت كارثة في المحطة».

وتبادلت روسيا وأوكرانيا مراراً الاتهامات بالتخطيط لمهاجمة المحطة التي تقع في منطقة زابوريجيا الخاضعة حالياً للسيطرة الروسية. وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تهديد خطر تتعرض له المنشأة. وقال في الآونة الأخيرة إن القوات الروسية لغمت سطح عدد من المفاعلات، فيما أكد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودون في المحطة أنهم لم يلاحظوا بعد أي مؤشرات على وجود ألغام أو متفجرات فيها، لكنهم يحتاجون إلى التأكد من ذلك من خلال الوصول إلى جميع أجزائها.