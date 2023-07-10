الأمم المتحدة تحذر من «حرب أهلية شاملة» في السودان بعد غارة أوقعت 22 قتيلاً

حذرت الأمم المتحدة من أن السودان «على حافة حرب أهلية شاملة»، غداة غارة جوية على أم درمان بضاحية غرب الخرطوم الكبرى، أسفرت عن 22 قتيلاً على الأقل وعشرات الجرحى.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، الغارة الجوية، وقال إن «الحرب المستمرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، دفعت السودان إلى حافة حرب أهلية شاملة، قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها»، بحسب ما أفاد نائب المتحدث باسمه فرحان حق في بيان.

وأعرب غوتيريش عن «قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد القتال في ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأزرق»، وجدد دعوته إلى وقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت في بيان، أول من أمس، أن «قصفاً للطيران الحربي أودى بحياة 22 مواطناً سودانياً، وخلّف عدداً كبيراً من الجرحى بمنطقة دار السلام العامرية في أم درمان»، ونشرت الوزارة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لقطات مصورة تظهر جثثاً على الأرض بعضها مقطّعة الأطراف.

وتبادل طرفا الصراع الاتهامات بتنفيذ الغارة، حيث قالت قوات الدعم السريع إن الجيش نفذ الهجوم، وفي المقابل نفى الجيش تعامل القوات الجوية مع أي أهداف معادية في أم درمان، وقال إن قوات الدعم السريع تقصف المناطق السكنية بالمدفعية والصواريخ، تزامناً مع تحليق طائراته لمحاولة إلصاق تهم الهجمات بالجيش.

• غوتيريش يجدد دعوته إلى وقف القتال والأعمال العدائية.