بايدن: واشنطن مستعدة لتوفير الأمن لأوكرانيا على غرار إسرائيل

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم الحماية الأمنية لأوكرانيا على غرار ما توفره لإسرائيل، وذلك في الوقت الذي تنتظر فيه أوكرانيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقلل بايدن من آمال أوكرانيا في الانضمام السريع للناتو ، قائلا "سيستغرق ذلك بعض الوقت" ولكن خلال فترة الانتظار، لا يزال بإمكان واشنطن تقديم المساعدات.

وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوفير .. الأمن على غرار الأمن الذي نوفره لإسرائيل."

وأضاف بايدن أن هذا يتضمن "توفير الأسلحة التي يحتاجونها والقدرة على الدفاع عن أنفسهم".

وقال بايدن إن هذا لا يمكن أن يحدث إلا إذا كان هناك وقف لإطلاق النار واتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا، الدولة التي هاجمتها.

وتعد الولايات المتحدة بالفعل أكبر داعم عسكري لأوكرانيا، حيث تزود الدولة التي مزقتها الحرب بمعدات بقيمة 42.8 مليار دولار، بحسب معهد "كيل" للاقتصاد العالمي، الذي ينشر تقرير متابعة الدعم لأوكرانيا.