الجيش اللبناني يتصدى لمحاولة إسرائيلية لخرق «الخط الأزرق»

قالت مصادر لبنانية، أمس، إن الجيش اللبناني تصدى لجرافة إسرائيلية كانت تعمل على تجريف التربة خارج السياج التقني وتحاول خرق الخط الأزرق عند حدود بلدة ميس الجبل في الجنوب. والخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة وإسرائيل وهضبة الجولان المحتلة من جهة أخرى حدد في السابع من يونيو 2000. ولا يعد الخط الأزرق حدوداً دولية، لكن تم إنشاؤه بهدف وحيد هو التحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان.

يشار إلى أن الجانبين يعلنان بين الحين والآخر إسقاط طائرات مسيّرة، وعادة ما تخترق الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية الأجواء اللبنانية.

وفي أبريل الماضي شنت إسرائيل غارات استهدفت جنوب لبنان وقطاع غزة، إذ هزت انفجارات قوية المنطقة بالقرب من مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين ومنطقة رأس العين في جنوب لبنان.