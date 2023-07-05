الكشف عن احتجاز حزب الله لباحثة إسرائيلية.. ونتنياهو يحمل العراق مسؤولية سلامتها

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إليزابيث تسوركوف، الباحثة الإسرائيلية الروسية المفقودة بالعراق منذ بضعة أشهر، ما تزال على قيد الحياة، وتحتجزها جماعة "حزب الله" اللبنانية.

وفيما لم يورد البيان تفاصيل عن حالتها، أشار إلى أن الباحثة بجامعة برنستون الأميركية، حلت بالعراق مستخدمة جواز سفرها الروسي، وذلك لإنجاز بحث أكاديمي ضمن عملها على أطروحة دكتوراه.

وحمّل بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "العراق مسؤولية مصيرها وسلامتها".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "يتم التعامل مع الحادث من قبل السلطات الإسرائيلية المختصة"، لافتا إلى "القلق بشأن سلامتها".