روسيا تعلن عن شرط واحد لوقف الحرب في أوكرانيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف: "إن توقفت أميركا وأتباعها عن مد أوكرانيا بالسلاح الآن، ففي غضون أيام قليلة ستتوقف الأعمال القتالية".

وأضاف مدفيديف في منشور: "إذا توقف الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة وجميع الأتباع، عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة ووسائل التدمير، فإن العملية العسكرية الخاصة ستتوقف في غضون بضعة أشهر فقط. وفي حال توقفوا الآن عن إمداد أوكرانيا بأسلحتهم، فإن الأعمال القتالية ستنتهي وتتوقف في غضون أيام قليلة".

وطالبت روسيا مراراً وتكراراً الغرب بوقف مد كييف بالأسلحة لأنه يعرقل أي عملية سلام ويزيد من أمد الصراع.

ويتكبد نظام كييف خسائر كارثية منذ بداية هجومه المضاد، ما يعني فشله، حيث تؤكد بيانات سابقة أن خسائر الأوكرانيين تتراوح بين 25 و30% من حجم المعدات العسكرية التي تسلموها من الغرب.