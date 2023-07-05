الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

رحبّت دولة الإمارات باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة، على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البنّاء في المنطقة.

وأشادت وزارة الخارجية في بيان، بالاتفاق بين البلدين، الذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين، ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

وكانت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا قد أعلنتا، أمس، رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر رشحت السفير عمرو الحمامي، سفيراً لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن، سفيراً لها في القاهرة، موضحة أن ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين يأتي في إطار تنفيذ قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، في هذا الصدد.

وأضاف البيان أن تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنه ليس من الممكن أن تبقى تركيا ومصر، اللتان تجمعهما روابط عديدة، بعيدتين عن بعضهما بعضاً، مضيفاً أن البلدين تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية.

■ القاهرة تؤكد أن تعزيز العلاقات لمصلحة الشعبين.. وأنقرة تشدد على الروابط المشتركة مع مصر.