بريطانيا تحضّ إسرائيل على ضبط النفس وحماية المدنيين

حض رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الجيش الإسرائيلي على ضبط النفس، وحماية المدنيين الفلسطينيين، في الوقت الذي تشن فيه إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية المحتلة منذ سنوات.

وقال سوناك، أمس: «حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية في أي عملية عسكرية، ونحض الجيش الإسرائيلي على التحلي بضبط النفس في عمليته الجارية بمخيم جنين، ونحض كل الأطراف على تجنب المزيد من التصعيد في كل من الضفة الغربية وغزة، سواء الآن أو في الأيام المقبلة».

وأكد سوناك أن بلاده دعت إسرائيل أيضاً إلى الالتزام بمبادئ الضرورة والتناسب عند الدفاع عن مصالحها الأمنية.