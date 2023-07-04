الصين تأمل تعزيز التعاون مع الجيش الروسي

أعلنت الصين، أمس، أنها تريد تعزيز التعاون مع الجيش الروسي، وقال وزير الدفاع الصيني لي شانجفو، خلال اجتماع مع القائد العام للقوات البحرية الروسية نيكولاي يفمينوف، إنه «في ظل الجهود المشتركة للجانبين، ستستمر العلاقات بين جيشي البلدين في التعمق والترسيخ باستمرار، ما سيؤدي لإحراز تقدم جديد، والوصول لمستوى جديد».

وأعرب لي عن أمله في تعزيز الاتصال بين القوات البحرية للدولتين، وإجراء تدريبات مشتركة بصورة دورية، وتوسيع التعاون العملي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع في بكين.