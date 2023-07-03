إسرائيل تشن ضربات جوية في محيط مدينة حمص السورية

شنت إسرائيل ضربات جوية في محيط مدينة حمص السورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أمس، عن مصدر عسكري، فيما قال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه قصف بطارية دفاع جوي رداً على إطلاق صاروخ.

ونقلت «سانا» عن المصدر العسكري قوله، إن إسرائيل شنت عدواناً جوياً، واستهدفت بعض النقاط في محيط مدينة حمص، وتصدت وسائط الدفاع الجوي السوري لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على بطارية دفاع جوي داخل الأراضي السورية، رداً على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية.

وتابع البيان أن الطائرات الإسرائيلية أغارت أيضاً على أهداف أخرى في المنطقة، مؤكداً عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات جراء الصاروخ الذي أطلق من سورية.

وبثّت وسائل الإعلام الإسرائيلية صوراً لما قالت إنه قطعة من الصاروخ بطول 1.5 متر سقطت في جنوب إسرائيل.

وفي 14 يونيو الماضي، أصيب جندي سوري جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف نقاطاً قرب دمشق، بحسب «سانا»، ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سورية.