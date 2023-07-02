فرنسا.. الشرطة تعتقل 719 شخصاً في الليلة الخامسة من الاحتجاجات

اعتقلت الشرطة الفرنسية 719 شخصاً على الأقل، الليلة الماضية، خلال المزيد من أعمال الشغب، اندلعت بسبب وحشية الشرطة، طبقا لتقييم أولي لوزارة الداخلية، صباح اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن 45 رجل شرطة أصيبوا في أعمال الشغب.

وأضافت الوزارة أنه بفضل نشر 45 ألف رجل شرطة وآلاف من رجال الإطفاء، كانت "ليلة أكثر هدوءا" عن اليوم السابق.

واندلعت أعمال الشغب في المدن الكبرى في جميع أنحاء فرنسا، منذ مقتل الشاب نائل (17 عاما)، برصاص الشرطة عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة الثلاثاء الماضي.