مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية زار أوكرانيا سراً

أجرى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وليام برنز، أخيراً، زيارة إلى أوكرانيا حيث التقى نظراءه في أجهزة الاستخبارات والرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفق ما أكد مسؤول أميركي لوكالة «فرانس برس».

وجاءت الزيارة التي لم يكشف عنها حينها في وقت يباشر فيه الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في شرق البلاد وجنوبها ضد القوات الروسية في فترة سابقة من يونيو.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» التي كانت أول من كشف عن الزيارة، أن المسؤولين الأوكرانيين عرضوا خططهم لاستعادة مناطق احتلها الروس وبدء مفاوضات وقف إطلاق نار بحلول نهاية السنة الجارية.

وجاءت الزيارة قبل تمرد مجموعة «فاغنر» المسلحة في روسيا، وفق ما أوضح المسؤول.

وأجرى ويليام بيرنز اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين، ليبلغه بأن أميركا ليست متورطة في تمرد بريغوجين، طبقاً لما ذكرته جريدة «وول ستريت جورنال».