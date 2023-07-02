بايدن يبحث مع رئيس وزراء السويد ملفي عضوية «الناتو» وأوكرانيا

يستقبل الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في البيت الأبيض لبحث ملف انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا، وفق ما ذكرت الرئاسة الأميركية، أمس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، في بيان، إن الجانبين «سيعيدان تأكيد أن السويد يجب أن تنضم إلى (الناتو) في أقرب وقت ممكن»، وسيبحثان في «التزامهما المشترك بدعم أوكرانيا» في مواجهة روسيا.