قرقاش: الاعتداء على عقيدتنا بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاعتداء السافر والمتكرر على العقيدة الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر، محذراً من تعميق المواجهة القيمية والأيديولوجية.

وكتب الدكتور قرقاش في تغريدة على موقع "تويتر" قائلاً إن "الاعتداء السافر والمتكرر على عقيدتنا الإسلامية بحجة حرية الرأي يكرّس الكراهية والتناحر".

وحذر من أن "المساس بالمقدسات يعمق المواجهة القيمية والأيديولوجية".

وختم تغريدته قائلاً: "العالم الغربي عليه إدراك أن منظومته القيمية وتبريره لها لا يمكن فرضه على العالم ولا بديل عن المعالجة الجماعية للتطرف بعيداً عن المزايدات".