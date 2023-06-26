بايدن ينفي تورط واشنطن والناتو في "تمرد فاغنر"

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" لم يكن لهما أي دور في التمرد قصير الأمد الذي شنته مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة في روسيا، موضحاً أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على الحرب في أوكرانيا.

وأضاف بايدن للصحافيين، اليوم الاثنين، أنه "أجرى مكالمة فيديو مع الحلفاء خلال عطلة نهاية الأسبوع وأنهم جميعاً متفقون في العمل لضمان عدم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي عذر لإلقاء اللوم على الغرب أو الناتو".

وتابع: "لقد أوضحنا أننا لم نتدخل. لا علاقة لنا بذلك. كان هذا جزءًا من صراع داخل النظام الروسي".

وأوضح بايدن أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال عطلة نهاية الأسبوع حول الوضع، لافتاً إلى أنه يعتزم التحدث معه مرة أخرى في وقت لاحق اليوم الاثنين أو في وقت مبكر غداً الثلاثاء.