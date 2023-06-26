"شباب مكة في خدمتك".. متطوعون يتسابقون لخدمة الحجاج

يتسابق المتطوعون والمتطوعات خلال موسم الحج لهذا العام ومن خلال ثقافة تطوعية مميزة، لخدمة ومساعدة حجاج بيت الله الحرام داخل المسجد الحرام وخارجه والطرقات المؤدية إليه وفي كافة أماكن تواجدهم.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" يتم تقديم كافة الخدمات التطوعية في مختلف المجالات من خلال برنامج "شباب مكة في خدمتك" ضمن مشروع تعظيم البلد الحرام التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة.

وتعد مساعدة كبار السن وتسعية الحجاج العاجزين وذوي الاحتياجات الخاصة مجاناً من أهم الأعمال التطوعية التي يحرص المتطوعون على تقديمها وذلك على مدار أربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى خدمة الطائفين وتوجيههم وذلك بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" يعد من أهم البرامج التابعة لمشروع تعظيم البيت الحرام وأكثرها فعالية وذلك للدور الإنساني التطوعي الذي يعمل لخدمة قاصدي البيت الحرام وتقديم العون والمساعدة والمساهمة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لتقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتثقيفية والتفاعلية.