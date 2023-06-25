كوريا الشمالية تؤكّد دعمها روسيا بعد تمرّد فاغنر

أكّدت كوريا الشمالية دعمها الكامل لروسيا بعد تمرّد مجموعة فاغنر المسلّحة، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أنّه خلال لقائه السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا، أعرب نائب وزير الخارجية إم تشون إيل "عن قناعته الراسخة بأنّ التمرّد المسلّح الأخير في روسيا سيتمّ قمعه بنجاح".

وبدأت قوات مجموعة فاغنر الانسحاب من الأراضي الروسية بأوامر من قائدها يفغيني بريغوجين الذي أنهى التمرّد بعد أن تحدى بشكل مباشر سلطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال إم تشون "سيتغلّب الجيش والشعب الروسيين بالتأكيد على المصاعب ويخرجان منتصرين كالأبطال من العملية العسكرية الخاصة ضدّ أوكرانيا"، بحسب وكالة الأنباء.