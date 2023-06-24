قرقاش: الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية أصبحت أكثر إلحاحاً

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا فإن الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أصبح أكثر إلحاحاً .

وقال قرقاش في تغريدة عبر "تويتر": في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها روسيا أصبحت الحاجة إلى حل سياسي يُعالج الأزمة الأوكرانية وتداعياتها أكثر إلحاحاً لتجنيب العالم المزيد من الاحتقان.

وتابع قرقاش في تغريدته "الحلول السياسية لم تعُد خياراً بل ضرورة لتفادي الصراعات وانعكاساتها السلبية على مسارات الاستقرار والتنمية في العالم."

