مكتب شؤون الحجاج يبدأ توزيع 25 ألف وجبة عن روح الشيخ زايد في المدينة المنورة

وزع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات 40 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة وذلك عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وسيعمل فريق عمل المكتب على استمرار توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.