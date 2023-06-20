الرئيس الصيني يؤكد إحراز تقدم والتوصل إلى «أرضيات تفاهم» مع الولايات المتحدة

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ إحراز تقدم والتوصل إلى «أرضيات تفاهم» مع الولايات المتحدة، خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بكين.

وبلينكن أعلى مسؤول أميركي يزور الصين منذ خمسة أعوام تقريباً في ظل توتر شديد في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

والتقى شي مع بلينكن في قاعة الشعب الكبرى في بكين، ونقلت عنه وسائل إعلامية صينية حكومية قوله: «اتفقنا على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها مع الرئيس الأميركي جو بايدن في بالي، وأحرزنا تقدماً وتوصلنا إلى أرضيات تفاهم حول نقاط محددة»، معتبراً هذا الأمر جيداً.

من جانبه، قال بلينكن إنه اتفق مع القيادة الصينية على الحاجة إلى استقرار العلاقات الثنائية، مؤكداً وضوح رؤيته بشأن الخلافات الواسعة بين البلدين.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي بعد المحادثات: «شددت على أن المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية، وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع، وسمعت الشيء نفسه من نظرائي الصينيين. كلانا متفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا».

وجاء الاجتماع، الذي استمر نصف ساعة تقريباً، بعدما أجرى بلينكن محادثات تزيد على 10 ساعات على مدى يومين مع مسؤولين صينيين آخرين.

وفي دار ضيافة في حدائق دياويوتاي القديمة، أكد كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصينية وانغ يي لوزير الخارجية الأميركي، ضرورة اختيار بكين وواشنطن بين التعاون والخلاف.

وبعيداً من الكاميرات، قال وانغ لبلينكن، بحسب تلفزيون «سي سي تي في» الرسمي، إن زيارته لبكين هذه المرة تأتي عند منعطف دقيق في العلاقات الصينية الأميركية.

وتابع: «علينا عكس مسار دوامة التدهور في العلاقات الصينية الأميركية، والضغط من أجل العودة إلى مسار سليم ومستقر، والعمل معاً لإيجاد طريقة صحيحة لتنسجم الصين والولايات المتحدة».

وأكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية، أن بلاده لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان، قائلاً: «على هذا الصعيد لا مجال للصين للتسوية أو التنازل، ويجب على الولايات المتحدة أن تحترم فعلاً مبدأ الصين واحدة واحترام سيادة الصين وسلامة أراضيها».