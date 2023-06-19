زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب الشرق الأقصى الروسي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة بمقياس ريختر لقياس الزلازل إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع الإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في بيان له أن زلزالا وقع بخليج كامتشاتكا قبالة الساحل الشرقي لكامتشاتكا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر وبعمق 106 كيلومترات على بعد 57 كيلومترا من أوست كامتشاسك في الشرق الأقصى الروسي".. غير أنه لم يتم تسجيل أضرار مادية أو بشرية أو الإعلان عن خطر وقوع تسونامي.