وزير بريطاني يعتذر عن فيديو يظهر انتهاك قواعد كوفيد عام 2020

وصف مايكل جوف وزير الدولة لشؤون التنمية الاقتصادية والإسكان والمجتمعات في بريطانيا مقطع فيديو يظهر إقامة حفل في مقر حملة حزب المحافظين الحاكم خلال فترة فرضت فيها إجراءات الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 عام 2020 بأنه "مروع"، مقدما اعتذاره للمواطنين.

ونشرت صحيفة ميرور الفيديو بعد أيام قليلة من قرار لجنة برلمانية خلص إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ضلل النواب عمدا بشأن الحفلات التي أقامها في مكتبه في انتهاك لقواعد الإغلاق.

ويُظهر المقطع ومدته 45 ثانية ويعود تاريخه إلى ديسمبر 2020 المحتفلين في الحدث في وقت فرض فيه حظر على التجمع في الأماكن المغلقة على المواطنين في بريطانيا في مسعى لكبح انتشار الجائحة.

ويمكن رؤية الأشخاص وهم يرقصون في الفيديو. وأجرت الشرطة تحقيقا بشأن هذا التجمع عندما انتشرت صورة له.

وقال جوف لشبكة سكاي نيوز "إنه أمر مروع. أعتقد أنه انتهك القواعد تماما. أريد فقط أن أعتذر للجميع حقا".

وساهمت قضية خرق إجراءات الإغلاق في الإطاحة بجونسون، الذي ترك منصبه العام الماضي، لكنها لا تزال تلاحق حزب المحافظين ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك.

وتخلى جونسون عن مقعده في البرلمان في التاسع من يونيو قبل أن تصدر لجنة الامتيازات - وهي الهيئة الأساسية المعنية بالانضباط في البرلمان - قرارها باستبعاده من حق دخول البرلمان، مما أعاد ظهور الانقسامات في الحزب وأشعل الغضب العام.