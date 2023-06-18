إسرائيل تعتزم الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية

أعدت الحكومة في إسرائيل اليوم الأحد خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية ، على الرغم من الضغوط الأميركية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.

وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهاما أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية "سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض".

وردا على القرار الإسرائيلي اليوم الأحد، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده غدا الاثنين.

ونددت حركة "حماس"، بالخطوة قائلة إن الشعب الفلسطيني سيقاوم تلك المشاريع بكل الوسائل المتاحة".

في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان.