120 سورياً كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة اليونان

أكثر من 120 سورياً، الجزء الأكبر منهم لا يزال في عداد المفقودين، كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق الأربعاء قبالة السواحل اليونانية، وفق ما أفاد ناشطون وأهال وكالة فرانس برس.

وكان قارب الصيد يحمل على متنه مئات الأشخاص بينهم سوريون وفلسطينيون ومصريون وباكستانيون وغيرهم حين انقلب قبالة شبه جزيرة بيلوبونيز اليونانية.

وانتشل خفر السواحل اليونانيون 78 جثة من البحر، فيما تتضاءل آمال العثور على ناجين مع استمرار عمليات البحث.

وبحسب ناشطين وسكان سوريين، فإن غالبية الركاب السوريين يتحدرون من الجنوب، وخصوصاً محافظة درعا.

وبين المفقودين فتى كفيف في الخامسة عشرة فقط وشقيقته طبيبة (28 عاماً)، وفق ما قال عمه لوكالة فرانس برس عبر الهاتف من مدينة نوى في محافظة درعا، مشيراً إلى أنهما سافرا مباشرة من دمشق إلى ليبيا.

وقال عم المفقود، طالباً عدم الكشف عن اسمه، "ليس لدينا أي خبر عنهما. ابن شقيقي كفيف ولا يعرف السباحة". وأضاف باكياً "عاش الشاب حياة صعبة، يسمع دوي المعارك طيلة سنوات الحرب. عاش خائفاً وقد يكون مات خائفاً".