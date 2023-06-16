15 قتيلاً جراء حادث سير في وسط كندا

قضى 15 شخصاً على الأقل في حادث سير بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا في وسط كندا، وفق ما أعلنت الشرطة.

وقال المسؤول في شرطة الخيالة الملكية الكندية روب هيل في مؤتمر صحافي: "تأكد مصرع 15 شخصاً، ونُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج"، مشيراً إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصاً مسنّون.

وقالت رئيسة حكومة مانيتوبا هيذر ستيفانسون: "قلبي مفطور لأنباء هذ الحادث المأسوي الذي وقع قرب كاربيري. أتوجّه بأصدق التعازي لجميع الأشخاص المعنيين".