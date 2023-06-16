وكالة الطاقة الذرية: الوضع في محطة زابوريجيا «خطير»

اعتبر مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، أمس، بعد زيارة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، أن الوضع فيها «خطير»، لكنه في طور الاستقرار، وذلك بعد تدمير سد كاخوفكا مصدر مياه التبريد لمفاعلاتها.

وقال غروسي للصحافيين «من جهة، يمكننا ملاحظة أن الوضع خطير والعواقب موجودة وحقيقية»، مضيفاً «توازياً، اتخذت إجراءات من أجل ضمان استقرار الوضع».

وأعربت الوكالة مراراً عن القلق بشأن المنشأة وهي واحدة من أكبر 10 منشآت في العالم، وسط مخاوف من كارثة نووية محتملة.