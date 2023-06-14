الإمارات تتضامن مع كازاخستان وتعزّي في ضحايا حرائق غابات آباي

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية كازاخستان في ضحايا حرائق الغابات في منطقة آباي، والتي تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان، عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة جمهورية كازاخستان وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وأعلن رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الاثنين، يوم حداد وطني على ضحايا حرائق الغابات الهائلة في الجزء الشرقي من البلاد.

ووصف توكاييف، خلال اجتماع مع عائلات الضحايا لدى وصوله لمنطقة آباي شرق كازاخستان، حريق الغابات بأنه «مأساة كبيرة للأمة بأكملها».

وكان قد اندلع حريق في غابات باتباييف بمنطقة آباي، الخميس الماضي، بسبب الصواعق. وذكرت السلطات أن 14 من عمال الغابات لقوا مصرعهم في الحريق.